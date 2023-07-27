يوم من المنزل للموظفين.. الأرصاد: شهر أغسطس ذروة الصيف وهذه توقعاته



(مصراوي):

كشفت الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة.

وأوضحت "غانم"، أنه من المتوقع أن تنكسر حدة الموجة الحارة يوم السبت المقبل وعودة الأجواء إلى طبيعتها في ذلك التوقيت وتسجل القاهرة الكبرى ٣٧ درجة.

وأوضحت، أن شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف، مشيرة إلى أنه من الوارد أن نشهد موجات حارة لكن لن تكون بنفس الاستمرارية التي شهدها شهر يوليو.

وأضافت أن متوسطات شهر يوليو في درجات الحرارة تكون أعلى من شهر أغسطس لأنه شهر سبتمبر يكون فيه بداية فصل الخريف.

وتابعت: "مع نهاية شهر أغسطس تكون درجات الحرارة في حدود ٣٤ درجة وقد نشهد موجات تكون اقل حدة في مدة الموجة التي استمرت خلال الشهر الجاري لمدة أسبوعين".