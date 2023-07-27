مصدر بـ"الكهرباء": سددنا ٤ مليارات جنيه لـ "البترول" لشراء شحنات المازوت



كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اجتماعات تمت خلال الأيام الماضية بين مسئولي وزارتي الكهرباء والبترول، انتهت إلى اتفاق يضمن توفير الشركة القابضة للكهرباء مبلغ ٤ مليارات جنيه لهيئة البترول لشراء شحنات مازوت من الخارج لتعويض ما تم استهلاكه من الاحتياطي.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هناك نقصً في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد وإنتاج الكهرباء، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية عن ٣٥ ألف ميجاوات، مما تسبب فى حدوث الأزمة، ما أجبر وزارة الكهرباء على اللجوء لتخفيف الأحمال، مؤكدًا أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة على مدى الأيام المقبلة حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن وزارة البترول توفر ما يقرب من ١٤٠ مليون قدم مكعب غاز يوميًا لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء الغازية لتوليد الكهرباء، مضيفًا أن هناك نقصًا في القدرات الكهربائية المطلوبة ما يقرب من ٣ آلاف ميجاوات حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أنه خلال الأيام الماضية، لجأ قطاع البترول إلى الاستعانة بكميات المازوت من المخزون الاستراتيجى الذي يبلغ ١٨٠ ألف طن وهو ما دفع وزارتي الكهرباء والبترول للبحث عن حلول جذرية، خاصة أن نسب استهلاك المازوت تختلف يوما عن الآخر، فمثلا تراوحت خلال الأيام الثلاثة الماضية بين ٢٣ ألف طن و٢٨ ألف طن يوميًا و٣٠ ألف طن.