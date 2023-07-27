مجلس الوزراء يوافق على قرارين جمهوريين -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، على مشروعي قانونين لرئيس الجمهورية.

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء، قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 5 قطع من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.