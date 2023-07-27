"أشرف راتب" رئيسًا لقطاع السياحة بـ"الخطوط الجوية"

كتب- محمد عبيد:

أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف أشرف عبد الوهاب راتب، للقيام بأعمال رئيس قطاع السياحة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويأتي ذلك خلفًا لـ "إيهاب الحلواني" الذي قدم له المهندس يحيى زكريا، الشكر على جهوده خلال فترة توليه.

وكان أشرف عبد الوهاب راتب، يشغل منصب مستشار ثالث بالشركة القابضة لمصر للطيران.