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يبدأ الأحد.. جدول جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الخامس

01:00 ص الخميس 27 يوليه 2023

الحوار الوطني

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت إدارة الحوار الوطني، جدول جلسات الحوار الأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد ٣٠ يوليو إلى الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣.

وذكرت في بيان لها: على مدار الفترة الماضية انتهينا من انعقاد ٤ أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

وتابعت: والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة.. ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

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