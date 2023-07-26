نصائح مهمة من "الكهرباء" بشأن طريقة تشغيل غسالات الملابس

كتب - محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض المعلومات التى تخص كل منزل فى ظل اعتماد المواطنين على غسالة الملابس خلال الفترة الحالية نظرا لارتفاع درجات الحرارة وما تتطلبه من استخدام أكبر قدر من الملابس لمختلف الأعمار.

وبحسب الجهاز فى بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإنه ينصح بتشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة عند تشغيلها بملابس أقل من حمولتها.

وفيما يتعلق بأبرز النصائح المتعلقة بترشيد استهلاك غسالة الملابس للكهرباء في فصل الصيف:

يفضل تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقا لدرجة اتساخ الملابس.

-المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

- تجفيف الملابس بأشعة الشمس بدلا من المجفف الكهربائي.

- تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأن اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء.

- عند شراء غسالة جديدة يفضل شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.