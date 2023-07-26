الرئيس السيسي يهنئ بيرو والمالديف بذكرى يوم الاستقلال
القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية بيرو دينا أرسيليا بولورات زيجارا ؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة جمهورية البيرو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
وبعث الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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