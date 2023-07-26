تنطلق الأحد.. الحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الخامس

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الأسبوع الخامس من الحوار المقرر انطلاقه الأحد المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضحت إدارة الحوار - في بيان اليوم الأربعاء- أنه من المقرر أن تناقش يوم 30 يوليو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي، قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي حل تحديات العمل النقابي العمالي، وتناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية.

وأضافت أنه يوم أول أغسطس ستناقش لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي على مدار جلستين تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي "الدين العام، والإشكاليات والحلول".

وتابعت أنه يوم 3 أغسطس تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي على مدار جلستين مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، كما تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول "سينما - دراما - مسرح - موسيقى".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.