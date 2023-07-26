محمود محي الدين رئيسا لمجلس أمناء جامعة النيل خلفا لعمرو موسى

كتب- عمر كامل:

كشف الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، تفاصيل انعقاد مجلس أمناء الجامعة مساء أمس الأول، وقراره بتولي الدكتور محمود محيي الدين، منصب رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، خلفا لعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق.

وأضاف عقل خلال مؤتمر صحفي بالجامعة، منذ قليل، أن مجلس أمناء الجامعة قرر منح عمرو موسى عضوية مدى الحياة.

وقال إن موسى يتولى رئاسة مجلس الأمناء منذ مارس ٢٠١٥ وله علامات مضيئة في تاريخه وهو غني عن التعريف وقاد مجلس جامعة النيل وهو يقود قامات لتحقيق استقرار ونمو لجامعة النيل، وطبقا لائحة مجلس الأمناء يجدد لعضو مجلس الأمناء مرة عقب أول فترة وتبلغ مدة الفترة ٤ سنوات.

وأشار إلى أن المجلس يضم في الوقت الحالي رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، وخالد عبدالعزيز، ونجلاء الأهواني، وعلي عيسى، جلال السعيد، عمرو بدرالدين، عمرو الدماطي، نرمين الطاهري، فتحي السباعي، عاكف المغربي، وفؤاد النواوي.​