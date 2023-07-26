7 ملايين سائح في 6 أشهر.. برلمانية: مؤشر إيجابي للوصول لـ30 مليون سائح في 2030
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع عدد السائحين إلى أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، يعد إنجازًا كبيرًا؛ لا سيما أن ذلك العدد يرتفع عما تم تحقيقه في ذات الفترة العام الماضي بنحو ٢ مليون سائح.
وأضافت سحر أن ذلك المعدل يعد بمثابة مؤشر إيجابي للوصول إلى ١٥ مليون سائح على الأقل مع نهاية عام ٢٠٢٣، وهو ذات الرقم الذي حققته مصر في عام ٢٠١٠ الذي يعد ذروة الطفرة السياحية في مصر عبر تاريخها؛ حيث إن ما حققته مصر في ذلك العام من معدلات سياحية كان الأعلى عبر التاريخ.
وتابعت عضو مجلس النواب بأن تلك الأرقام تؤكد استعادة قطاع السياحة قدرته على النمو ومواجهة التحديات الأخيرة، وتحقيق انتعاشة كبرى، والاقتراب من تحقيق الهدف المصري بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح في ٢٠٣٠؛ لا سيما أن مصر تمتلك الإمكانات والموارد السياحية التي تؤهلها لذلك وتجعلها قادرة على المنافسة عالميًّا.
ودعت سحر إلى استغلال تلك الجهود المبذولة حاليًّا في الدولة، للتوسع في الاستثمارات السياحية وتكثيف أنشطة الترويج السياحي لمصر؛ لفتح أسواق سياحية جديدة وجذب مزيد من السائحين إليها.
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