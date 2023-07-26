المسرح الحديث يشارك بعرضين في المهرجان القومي للمسرح

كتب- محمد شاكر

أعلن الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث، أن الفرقة سوف تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشر "دورة الفنان عادل إمام"، بعرضين؛ هما "خطة كيوبيد" و"سيب نفسك"، بعد اختيارهما من لجنة اختيار العروض.

وعن مواعيد العروض داخل المهرجان فسوف يتم عرض مونودراما (سيب نفسك) يومي ١ ، ٢ أغسطس، في السادسة مساءً علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

كما تعرض مسرحية (خطة كيوبيد) ١٠ ، ١١ أغسطس في الثامنة مساءً علي قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "خطة كيوبيد" يعتبر باكورة إنتاج قاعة يوسف إدريس بعد إعادة افتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٢، وقد لاقي العرض نجاحا كبيرا علي المستوي النقدي والجماهيري أتاح استمراره لعدة مواسم متتالية، وترتب علي الإقبال الجماهيري الكبير نقل العرض من قاعة يوسف إدريس ليُعرص علي المسرح الكبير بمسرح السلام.

"خطة كيوبيد" بطولة عبد المنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إخراج أحمد فؤاد.

وعرض المونودراما الغنائية الإستعراضية "سيب نفسك" والتي تعرض حاليا بنجاح كبير علي قاعة يوسف إدريس

للفنانة فاطمة محمد علي، موسيقي وألحان حاتم عزت، ديكور أحمد أمين، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.

كما يستضيف المسرح الحديث أربعة عروض مسرحية من عروض المهرجان وهي:

"بوسطة" إخراج خالد جلال

ويعرض يومي ٣٠ ، ٣١ يوليو في الثامنة مساءً، "شيزوفرينيا" إخراج شادي نادر، ويعرض يومي ٢ ، ٣ أغسطس في الثامنة مساءً، "القمر لو غاب" إخراج حسين العشماوي، ويعرض يومي ٥ ،٦ أغسطس في السادسة مساءً

"أوليفر" إخراج حازم أحمد، ويعرض يومي ٨ ، ٩ أغسطس في الثامنة مساءً.