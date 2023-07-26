الجمعة.. معرض بورسعيد للكتاب يستضيف مصطفى شردي

كتب- محمد شاكر:

يستضيف معرض بورسعيد السادس للكتاب، الكاتب والإعلامي محمد مصطفى شردي في ندوة ثقافية كبرى، بعنوان "بورسعيد.. ذكريات مواطن مصري" والتي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية المفتوحة التي ينظمها المعرض مع كبار الشخصيات العامة.

يدير الندوة، الكاتب الصحفي الكبير أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، وبحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمشاركة لفيف من أبناء مدينة بورسعيد الباسلة ونخبتها الثقافية والسياسية والإعلامية، وذلك في لقاء مفتوح، ولمدة ساعتين.

يستعرض "شردي" خلال الندوة سجل ذكرياته مع مدينة بورسعيد منذ مرحلة الشباب، ودور المدينة الباسلة وتاريخها الوطني في تشكيل وجدانه ومقومات شخصيته وثقافته الخاصة، كما يتحدث أيضا عن الهوية الثقافية لمدينة بورسعيد وتراثها الشعبي الفريد، وتواصله الدائم مع مختلف ما يشغلها على جميع الأصعدة.

من جانبه أعرب "شردي" عن سعادته الكبيرة بالمشاركة ضيفًا على معرض بورسعيد السادس للكتاب، مشيدًا بحرص المعرض على استضافة مختلف أبناء مدينة بورسعيد، للحديث عن تجاربهم العملية والحياتية المختلفة، بما يزيد من التواصل بين أبناء المجتمع البورسعيدي، ويعزز انتمائهم لمدينتهم الباسلة وشخصيتها الفريدة وطابعها الثقافي والمجتمعي المميز.