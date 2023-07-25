مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف.. تعرف على الجهات الجديدة الداعمة

القاهرة - مصراوي:

حدد القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ الجهات الداعمة لصندوق قادرون باختلاف حيث تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

١ -هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

٢ -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

٣ -صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

٤ -صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

٤ -فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية : مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

واستهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت في نهاية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني ، علي مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة أخري.