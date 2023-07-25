بخلاف انقطاع التيار.. تفاصيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات

الأكاديمية الوطنية: استمرار المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من برنامج

كتب- محمد نصار:

تواصل مختلف الأحياء والمراكز والمدن في المحافظات تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة منذ عدة أشهر من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر.

ولا تتعلق خطة ترشيد الكهرباء بإجراءات قطع الكهرباء التي تتم الأيام الحالية في إطار جهود تخفيف الأحمال عن الشبكة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتتعلق خطة ترشيد الكهرباء التي أقرتها الحكومة منذ عدة أشهر بخفض استهلاك الطاقة على مستوى جميع المحافظات في مصر.

وتتضمن إجراءات الخطة، ترشيد الاستهلاك الكهربائي في جميع المباني والمرافق التابعة للدولة طوال ساعات العمل الرسمية.

كما يتم الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

وتشمل الخطة أيضا تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

كما يتم إلزام المحلات بمواعيد الغلق اليومية، مع خفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وخلافه بحيث لا تزيد على 25 درجة مئوية.

ويتم أيضا تخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهات المحلات، وتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة)، عقب انتهاء الفعاليات التي تقوم بها، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة، وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة.