تصريحات مهمة من رئيس لجنة التظلمات بشأن عقوبتي الشحات وكهربا

كتب- محمد عمارة:

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم، إنه ينتظر وصول تظلم لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، حال تقديمه، وأيضا تظلم لاعب نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي، بشأن الاعتداء عليه، عقب المباراة التي جمعت الأهلي وبيراميدز مساء الأحد، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل لا شيئ.

وأضاف الشوربجي لمصراوي، الثلاثاء: كرجل أعمل في القضاء، لا يمكنني التصريح بأي شيئ دون قراءة نص التظلم المقدم لي، سنبحث طلب بيراميدز ولاعبه.

ورد المستشار الشوربجي على حديث البعض بشأن تأخر صدور عقوبة كهربا، لاعب الأهلي، في حين أن اللجنة بصدد النظر في أزمة حسين الشحات، قائلا: الحقيقة البعض يجهل بالقانون، أنا راجل قانون، ومينفعش أصدر قرار في كهربا وقت حدوث طعن في تشكيل اللجنة، لازم قرار المحكمة يطلع الأول، ويجي لي حكم، وتاني يوم هدعو اللجنة للاجتماع لإصدار القرار.

وتابع: لجنة الانضباط أوقفت كهربا 12 مباراة، هل لازم يتطبقوا في الموسم الحالي، هل فيه مدة زمنية ملزمة لي أو لغيري؟.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات.

ووكان حسين الشحات دخل في مشادة مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي الأول من مايو، أعلنت لجنة الاستئناف "التظلمات" برئاسة عادل الشوربجي، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، الصادرة من لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف محمود كهربا مهاجم الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافاته مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

تقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطلب لمحكمة القضاء الإداري، بترك الخصومة والتنازل عن دعواه المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

​