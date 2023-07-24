مديرة "الوطنية للتدريب": المرأة دائمًا الرقم الصحيح بمعادلة التشجيع والتغيير

القاهرة- أ ش أ

أكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، أن المرأة المصرية تستحق أن يتم تمكينها بطريقة علمية صحيحة، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بالاستثمار في رأس المال البشري، سواء في الشباب أو المرأة أو الكوادر المصرية بصفة عامة، إيمانا بأن الثروة البشرية هي الأهم والأبقى.

جاء ذلك في تصريح لها، على هامش فعاليات اليوم الأول، للمقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ360 متقدمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة لأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وأضافت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل العديد من الوزراء والشخصيات العامة والمسؤولين والمديرين التنفيذيين للعديد من الشركات الدولية والسفراء الأجانب الموجودين في مصر، لإجراء آخر مرحلة من مراحل التقدم لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي يندرج تحت مدرسة القيادة للمرأة، أحدث البرامج التي أطلقتها الأكاديمية عام 2023.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف المرأة المصرية سواء داخل أو خارج مصر، كما أن هناك برنامجا للمصريات بالخارج، وتخرجت منه دفعتان وكانوا موجودين في زيارة لمصر، خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن هناك أيضا برنامج المرأة تقود في المحافظات، وهو على قدر من الأهمية بالنسبة للأكاديمية.

ونوهت بأن المرأة دائما هي الرقم الصحيح بمعادلة التشجيع والتغيير وخاصة في المحليات، مشيرة إلى أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات" تقدمت له سيدات من 27 محافظة، ويخضعن حاليا لاختبارات.

وأوضحت أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات برنامج طويل المدى تصل إلى سنة، ومعايير القبول ليست سهلة، والبرنامج يعد سيدات يكن قادرات على تبؤ المناصب القيادية داخل أو خارج مصر، في مجالس الإدارات والشركات المختلفة، مشيرة إلى أنه ليس شرطا أن تكون المرأة بالقطاع العام، فهو مفتوح لكل السيدات من سن 22 إلى 50 سنة.

ولفتت المدير التنفيذي للأكاديمية إلى أن هذا الأسبوع هو عرس للمرأة المصرية، لأن كل البرامج موجودة في نفس الوقت.

وبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة، وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

ويستهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 - 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا استيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

والأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.