للمرة الأولى.. مدير "بحوث البساتين" لـ"مصراوي": نشهد استقرار أسعار 13 محصولا

كتب- أحمد مسعد:

استقرت أسعار بعض أصناف الخضر، التي وصل عددها إلى أكثر من 13 محصولًا، نظرًا لإنتاجيتها العالية، لأول مرة؛ بالتزامن مع توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بضرورة تطبيق الدورة الزراعية.

وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن المساحة المنزرعة من محصول الطماطم تبلغ 514 ألف فدان، لافتاً إلى أن متوسط إنتاجية الفدان 18 طنًّا، بإجمالي 9,252 مليون طن.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مساحات زراعة الطماطم تتمركز في العديد من المحافظات، منها على سبيل المثال البحيرة "منطقة النوبارية" والشرقية والإسماعيلية وبني سويف وسوهاج.

وأشار إلى مواعيد زراعة الطماطم في الأرض المكشوفة، منوهًا بأن الطماطم تزرع في الأرض المستديمة بالشتلات في 7 عروات متداخلة؛ ولكل عروة الهجن التي تناسبها.

وأوضح أن زراعة الثوم ترتكز في محافظات بني سويف والمنيا والبحيرة والدقهلية والجيزة، بمساحات مزروعة ثوم منفرد حوالي 50642، وثوم محمل حوالي 615 فدان .

ولفت إلى أن إجمالي مساحة الثوم حوالي 51257 فدان، حيث تبلغ متوسط إنتاجية الفدان بإختلاف المناطق وألأصناف حوالي 10 طن للفدان .

ونوه بأن إجمالي إنتاجية الثوم في مصر للعام الماضي حوالي 512570 طن.

وقال إن زراعة محصول الخيار ترتكز في مناطق "النوبارية ومحافظات الجيزة والمنيا والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ، لافتًا إلى أن مساحات الخيار في مصر 43311 فدان.

وأوضح أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 10,43 طن للفدان، مؤكدًا أن إجمالي إنتاجية الخيار في مصر للعام الماضي حوالي 443310 طن.

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