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القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1445هــ

01:25 م الإثنين 24 يوليه 2023

شعار القوات المسلحة

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كتب - محمد سامي:

احتفلت القوات المسلحة بحلول العام الهجرى الجديد 1445هــ فى احتفالية نظمتها بحضور
عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة


وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثاً فارقاً غير مجرى التاريخ الإنسانى حيث كانت الجسر الذى عبر عليه المسلمين من حال الإنكسار إلى حال العز والإقتدار لينشروا قيم ومبادئ الإسلام فى شتى بقاع العالم .

وألقى اللواء أ ح خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والصبر فى مواجهة التحديات، والعمل الجاد بإيمان وثقة فى المولى عز وجل للوفاء بالمهام والمسؤليات المكلفين بها؟

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

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القوات المسلحة العام الهجرى الجديد الشيخ خالد الجارحي الدكتور طارق عبد الحميد

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