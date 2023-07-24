يوفر 3500 فرصة عمل.. توقيع عقود أرض أول مصنع أجنبي بالكامل بالفيوم

كتب- محمد نصار:



شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، توقيع محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، ممثلة في شركة "يازاكي" مصر للأنظمة الكهربائية، عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

ووقع العقود، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس أحمد محمد كمال بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية.

وشهد مراسم التوقيع، المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الشركة اليابانية، وعدد من المهتمين بشئون الصناعة والاستثمار.

ويأتي توقيع العقود بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي، في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ومختلف دول العالم، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات ومساعدتها في كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وقال وزير التنمية المحلية إن هناك متابعة دورية على مدار الأسبوع للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه رئيس الجمهورية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى جهود الوزارة في تطوير كل إدارات الاستثمار في جميع المحافظات وتدريب وتأهيل العاملين بتلك الإدارات، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع المحافظات في حصر الفرص الاستثمارية على أرض كل محافظة ليكون هناك حريصة واضحة بتلك الفرص لمساعدة المحافظات في الترويج لها داخليا وخارجياًط.

وأكد وزير التنمية المحلية دعم الوزارة للميزات التنافسية للمحافظات والعمل علي تعزيزها ودعم الموارد للمساهمة في زيادة الاستثمارات، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد باكورة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والرخص الذهبية التي منحتها الدولة لعدد من المستثمرين والشركات خلال الأسابيع الأخيرة مشيدا بجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم الفرص الاستثمارية على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المشروع سيوفر حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم في جميع التخصصات، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر خاصة بعد القرارات التاريخية التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

وقال وزير التنمية المحلية إن مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم بلغت حوالي 600 مليون جنيه في العام المالي الماضي.

وأشاد الوزير بجهود محافظ الفيوم والجهاز التنفيذي وجميع العاملين لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الفيوم ونقل وزير التنمية المحلية تحيات وتقدير الرئيس السيسي لجميع أبناء المحافظة، مشيدا

بتعاون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بما يحقق مصلحة المواطن.

وأكد محافظ الفيوم، أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة، والمحافظة على أصول الدولة، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من المصنع هم أبناء المحافظة، من خلال توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن المحافظة لا تتوانى في مد يد العون للمستثمرين وتشجيع مختلف أنواع الاستثمار على أرضها، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن السياسة العامة لدول العالم حاليا باتت توطين الصناعات وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرضها، وهو ما تنتهجه مصر حاليا في مختلف ربوعها من خلال مد شبكة ضخمة من الطرق والمحاور المرورية ساهمت في خلق ميزة تنافسية بين مختلف المحافظات.

وكشف محافظ الفيوم، عن جهود المحافظة في إعادة إحياء هذا المشروع العملاق، في أول منطقة حرة خاصة بصعيد مصر، وحرص المحافظة على التنسيق بين كل الجهات الشريكة لحل نقاط الخلاف، والتي توجت بالقرار الجمهوري رقم 509 لسنة 2022 بتخصيص 15.9 فدان لإقامة أول منطقة حرة خاصة على أرض المحافظة، تحقق فرص استثمار متعددة وواعدة.

كما تم التنسيق مع شركة يازاكي وجامعة الفيوم للاستفادة المثلى من العمالة العادية والمتخصصة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة تخدم مجالات هذه الصناعة، مؤكداً حرص المحافظة على التوسع في مجالات الاستثمار السياحي والصناعي.

ومن جهته، قدم المهندس أحمد بديوي نائب رئيس شركة يازاكي، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه المثمر والبنّاء مع مسئولي الشركة، مشيرا إلى أن شركة يازاكي اليابانية تمتلك 140 فرعا بعدد 45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات الأنظمة الإلكترونية للسيارات، بمبيعات سنوية تصل إلى 12.5 مليار يورو.

وتابع أن المصنع المقرر إنشاؤه بالفيوم هو أول مصنع من نوعه بمصر، وهو الخطوة الأولى للشركة على أرضها، وسيتبنى قيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وسيكون نقطة الانطلاق لإنشاء 5 مصانع أخرى للشركة في مصر.

وأضاف المهندس أحمد بديوي، أن المصنع سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، بتكلفة إجمالية 30 مليون يورو، ويضم مصنعا، ومنطقة حرة، ومبان إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات.

وأشار إلى أنه سيتم تصدير منتجات المصنع بنسبة 100%، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزا استثماريا إقليميا لصناعة السيارات.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي، إلى أن اختيار مصر للتوسع في مشروعاتها جاء نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية واللوجستيات، وحوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة المصرية واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المجاورة بما فيها دول أوربا

كما جاء اختيار محافظة الفيوم لإقامة هذا المشروع العملاق بسبب الدعم والجدية من قيادتها التنفيذية، وتوافر العمالة، ووجود البنية التحتية التعليمية بالقرب من منطقة إقامة المصنع، مشيرا إلى أن مرحلة إنشاء المصنع ستبدأ في شهر أكتوبر القادم، على مساحة 34 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر ديسمبر 2024 على أن يبدأ الإنتاج بالمصنع في شهر يوليو 2024.