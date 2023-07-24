ما أسباب تراجع أسعار الدواجن في الأسواق؟.. مسئول يُجيب
كتب-أحمد مسعد:
كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار الدواجن بالأسواق، لافتاً إلى أنها تراجعت من 71 إلى 57 جنيهاً.
وأضاف "الزيني"، لمصراوي، أن تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها بصورة كبيرة، أدى إلى تراجع الأسعار بالإضافة إلى انخفاض نسبة النفوق في الدواجن رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة له دور كبير في تراجع الأسعار، ما جعل المربين يبيعون الدواجن بصورة مبكرة، وعدم بقائها في المزارع.
سوق مصراوى
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