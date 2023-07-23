"الزراعة" تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة بمختلف محافظات الجمهورية

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن جميع القيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون، وكذلك مسئولي منظومة تداول الأسمدة يتابعون تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لضمان توفير الأسمدة ووصولها للمزارعين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة حوكمة وصرف الأسمدة للمزارعين والشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.

في سياق متصل، قام المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة ومفتشو الإدارة المركزية بزيارة إلى محافظة دمياط، اليوم /الأحد/، لمتابعة منظومة الأسمدة، حيث تم عقد اجتماع بمديرية الزراعة بحضور المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط ومديري الإدارات التعاونية بالمراكز وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية وجمعية التسويق، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير بضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة.

كما تم عقد اجتماع موسع بحضور مديري الجمعيات الزراعية والكتبة وأمناء المخازن للوقوف على مدى تنفيذ إجراءات استلام الأسمدة والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة.

وتم أيضا مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية وزير الزراعة من حيث طرح وتطبيق أفكار خارج الصندوق، والتي يكون مردودها اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية غير نمطية.

كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمركز كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط بنواحي الإسماعيلية وتفتيش أول وكفر البطيخ والبستان للتأكد من تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لحوكمة منظومة الأسمدة بكافة النواحي.