ما أبرز القطاعات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج؟



كتب- إسلام لطفي:

يبحث المصريون بالخارج، عن أبرز القطاعات المهيأة للاستثمار خلال الفترة الحالية، الأمر الذي قدمته لهم وزير الهجرة السفيرة سها جندي، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وقال "سليمان" إن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يُعد من أبرز القطاعات المهيأة للاستثمار فيها من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وهي من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة.

وأضاف أن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير 70% من منتجاتها، والباقى يتم بيعه فى السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بهذا القطاع المهم.

وأشار إلى أنه هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري، مؤكداً المرونة فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح.

وتطرق إلى القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد سائحين أكبر، كذلك المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وأشار إلى أن الصندوق السيادي يسعى إلى التعامل بشكل عام مع المؤسسات أكثر من الأفراد ومن ثم فإن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي لتمثل استثمارات المصريين مع الكتير من المؤسسات في الدولة.

وأكد أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، وبجانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه تم اختيار القطاعات التي يعمل عليها الصندوق من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي الاقتصاد المصري القديم والحديث والفرص الواعدة في الاستثمار.

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية و"الهيدروجين الأخضر"، وتحلية المياه، والمناطق اللوجيتسية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه، بجانب قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى التي لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

وشددت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على حرصها على أن يكون للمستثمرين المصريين بالخارج نصيب من المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، يأتي تلبية لرغبتهم الدائمة في ضخ استثماراتهم في المشروعات الوطنية التي تقام على أرض مصر، وزيادة قاعدة مشاركتهم في جهود التنمية، ويحتاج ذلك إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليا وكذلك القطاعات الاقتصادية الواعدة، و مجالات الاستثمار المهيأة لهم والتي يمكنهم العمل فيها بشكل مباشر.

وأكدت أهمية "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسي للشركة، لتحديد مجالات عملها ووضع الأطر المحددة لها، موضحة أن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو الجاري، سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة.