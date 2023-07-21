وفاة الدكتور ياسر عبدالحكيم المستشار العلمي لمشروع "مستقبل مصر" الزراعي

كتب - أحمد مسعد:

نعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور ياسر عبدالحكيم الأستاذ بمركز بحوث الصحراء، المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر الزراعي والذي وافته المنية اليوم.

وأكد وزير الزراعة في بيان له، اليوم، أن الفقيد الراحل كانت له بصمات مع الزملاء فى مشروع مستقبل مصر الزراعي.

ودعا وزير الزراعة، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وتقدم بخالص العزاء لكل أسرته المحترمة وأيضا لمركز بحوث الصحراء وكل زملاؤه ومحبيه وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.