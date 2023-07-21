بعد الحر الشديد.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

شقق تصل لـ 120 متر.. بيان من الإس​كان بشأن " سكن لكل المصريين" بالعاشر

كتب - مصراوي:

كشفت الدكتور منار غام عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

يأتي ذلك بعد موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد على كافة الأنحاء، والتي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، طبقا لما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت منار غانم في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه اعتبارا من الساعات المقبلة وحتى الأحد المقبل، تنخفض الحرارة بمقدار درجة أو درجتين، مضيفة:"يوجد استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، بسبب منخفض الهند الذي يؤثر علينا بشكل كبير، ما يجعلنا نشعر بالموجة المستمرة على مدار الأسبوع المقبل".

وأوضحت أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، قد يصيب الإنسان بأمراض كثيرة، لذلك يجب أخذ الاحتياطات بشكل كبير، مشيرة إلى أن الرطوبة تجعل الشعور بقيم درجات الحرارة أعلى من الـ38 درجة التي تُسجل وتصل المحسوسة إلى 41 درجة في القاهرة الكبرى.

وحذرت من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ما يؤدي إلى الشعور بقيم درجات الحرارة أعلى من المعلنة.​