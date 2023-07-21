الأزهر يوضح سنن يوم الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الأزهر الشريف، أن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله؛ فقد اصطفاه الله تعالى على غيره من الأيام، وفضَّله على ما سواه من الأزمان، واختص الله به أمة الإسلام، وله سننٌ وآداب وفضائلُ، على المسلم أن يقوم بها.

وأوضح الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم، أن سنن الجمعة هي على النحو التالي:

- الاغتسال

- التسوك.

- لبس أحسن الثياب.

- التبكير في الذهاب إلى المسجد.

- التطيب.

الصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف.

- الدعاء.

في الوقت نفسه، تنقل القناة الأولى والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر المحرم، من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور عبدالفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويتلو القرآن القارئ الشيخ قطب الطويل.

وفي سياق متصل، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الشحات الجندي لإلقاء خطبة اليوم الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القاهرة.

وأعلن وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "فضائل شهر الله المحرم"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.