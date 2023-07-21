الأوقاف: قوافل دعوية لـ محافظات وافتتاح 8 مساجد في الجمعة الأولى من المحرم
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق سبع قوافل دعوية، اليوم الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية)
2- مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم)
3- مديرية أوقاف الأقصر (إسنا)
4- مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي)
5- مديرية أوقاف المنيا (تندة)
6- مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية)
7- مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح).
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه ضمن خطة إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد اليوم الجمعة، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 19 ) مسجدًا منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
2. النور – الكردود - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرسول – بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف سوهاج
4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام
مديرية أوقاف بني سويف
5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. المسيد – بندر ناصر
مديرية أوقاف الدقهلية
2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة
مديرية أوقاف أسيوط
3. محمد الرفاعي – مير - القوصية
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