الأوقاف: قوافل دعوية لـ محافظات وافتتاح 8 مساجد في الجمعة الأولى من المحرم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق سبع قوافل دعوية، اليوم الجمعة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية)

2- مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم)

3- مديرية أوقاف الأقصر (إسنا)

4- مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي)

5- مديرية أوقاف المنيا (تندة)

6- مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية)

7- مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح).

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه ضمن خطة إعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد اليوم الجمعة، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 19 ) مسجدًا منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

2. النور – الكردود - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3. الرسول – بني هلال - القوصية

مديرية أوقاف سوهاج

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام

مديرية أوقاف بني سويف

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. المسيد – بندر ناصر

مديرية أوقاف الدقهلية

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة

مديرية أوقاف أسيوط

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية