تعاقد "حلوان للآلات" مع شركتين لصالح مشروع قطار LRT

كتب- محمد سامي:

تعاقدت شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مع شركتى "الزامل" و"AVIC " الصينية للمرة الثانية على التوالى لتقديم الدعم الصناعى لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار، والتى تعد من أهم مراحل تصنيع القطار، والذى يستهدف خدمة المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى؛ لدعم توطين تكنولوجيا التصنيع ودعم الصناعة الوطنية.

وعلى هامش هذا التعاقد صرح المهندس عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، بأن الشركة نجحت بالتعاقد مع شركة AVIC الصينية وشركة الزامل للحديد لتقديم تقنيات وخدمات لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، حيث تعد شركة حلوان للآلات والمعدات من أبرز الشركات التى ستقوم بأعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار الخفيف LRT، وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة AVIC الصينية بتوفير التكنولوجيا اللازمة لبناء جسم القطار، بينما ستشارك شركة الزامل للحديد فى تصنيع وتوريد السكك الحديدية والمعدات الأخرى المطلوبة للمشروع.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر؛ بأن هذا التعاون يأتى فى إطار جهود وزارة الإنتاج الحربى لتعزيز الصناعة المحلية وتطوير القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل للشباب المصرى، كما يعد القطار الكهربائى الخفيف LRT مشروعاً إستراتيجياً يهدف إلى تحسين نقل الركاب وتقليل الازدحام المرورى فى المنطقة وخدمة المدن الجديدة والمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة قوية للإنجازات التى تحققت فى مصر فى مجال الصناعات الثقيلة والمعدات، وتعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولى وتحقيق التقدم والتنمية فى مصر.