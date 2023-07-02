بعد جزار المونوريل| صورة جديدة تثير الجدل.. سرقوا الكهرباء علشان يعملوا شاي



كتب- مصراوي:

بعد انتشار صورة المونوريل وتعليق اللحمة على أحد أعمدته انتشرت صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثارت استياء وانتقاد رواد السوشيال ميديا.

الصورة الجديدة المتداولة تظهر قيام أحد المواطنين بتوصيل غلاية مياه كهربائية "كاتل شاي" بشكل مباشر في عمود كهرباء وسط الشارع.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجزار صاحب واقعة تعليق اللحمة على. أحد أعمدة المونوريل بنطاق حي مدينة نصر.

وتم تحرير عدد من المحاضر بحسب نوع كل مخالفة ارتكبها الجزار صاحب الواقعة وتجاوزت إجمالي الغرامات التي تضمنتها المحاضر المحررة ضده مبلغ ١١٢ ألف جنيه.