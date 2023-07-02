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BBC

أول إجراء من رضوى الشربيني بعد تحويلها للتحقيق

06:06 م الأحد 02 يوليو 2023
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
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كتب- محمد عبدالناصر:
حذفت الإعلامية رضوى الشربيني التغريدة الأخيرة لها والتي أثارت جدلا كبيرا حين وصفت الرجال بالخرفان.

وقالت رضوى الشربيني في تغريدة عبر حسابها: "مش فهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

وعقب نشر التغريدة، أعلنت إدارة قنوات cbc، تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق؛ بسبب المنشور الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.

وقالت إدارة قنوات cbc في بيان قبل قليل، إن منشور رضوى الشربيني "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أحد منصات القناة".

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