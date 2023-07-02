أول إجراء من رضوى الشربيني بعد تحويلها للتحقيق
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
حذفت الإعلامية رضوى الشربيني التغريدة الأخيرة لها والتي أثارت جدلا كبيرا حين وصفت الرجال بالخرفان.
وقالت رضوى الشربيني في تغريدة عبر حسابها: "مش فهمه ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".
وعقب نشر التغريدة، أعلنت إدارة قنوات cbc، تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق؛ بسبب المنشور الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل.
وقالت إدارة قنوات cbc في بيان قبل قليل، إن منشور رضوى الشربيني "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أحد منصات القناة".
اقرأ أيضا..
بسبب "بوست الخروف".. "cbc" تعلن تحويل رضوى الشربيني للتحقيق
سوق مصراوى
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
-
كيف تتخلص من البعوض وحشرات الصيف بطريقة آمنة دون مبيدات حشرية؟تفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
فيديو قد يعجبك: