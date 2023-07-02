بعد واقعة جزار المونوريل.. 9 معلومات عن مونوريل شرق النيل

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كتب- محمد نصار:

أثارت واقعة قيام أحد الجزارين باستخدام أحد أعمدة المونوريل في تعليق اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك حالة من التساؤل عن مشروع المونوريل محل الواقعة وخاصة أنه يوجد في مصر حاليا مشروعين لإنشاء المونوريل وهما مونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل.

وينشر مصراوي 9 معلومات عن مونوريل شرق النيل بعد واقعة جزار المونوريل.

1- يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم.

2- تبلغ عدد محطات مونوريل شرق النيل 22 محطة.

3- الهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية..).

4- توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

5- المساهمة في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

6- يخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

7- عقب تشغيله سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

8- العائد الاقتصادي نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة.

9- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل.