عودة الحجاج.. مصر للطيران: 14 رحلة جوية من جدة والمدينة إلى مطار القاهرة اليوم

كتب- محمد عبيد:

يصل مطار القاهرة الدولي على مدار الـ24 ساعة اليوم الأحد 14 رحلة جوية بواقع 9 رحلات قادمين جدة، و5 رحلات من المدينة المنورة، وذلك لعودة حوالي 4900 حاج من حجاج بعثة وزارات الداخلية والطيران المدني والسياحة والآثار والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وبدأت شركة مصر للطيران أمس السبت جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن والذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة، و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

يذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها شركة مصر للطيران لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو الحالي، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي تبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو الحالي.​