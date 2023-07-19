الكيلو بـ 25 جنيها.. تحرك برلماني عاجل لوقف ارتفاع أسعار البصل

كتب - نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، أستاذ القانون الجنائى، الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار البصل هذا العام إذ تخطى سعر الكيلوجرام الـ18 جنيهًا، وأيضًا الـ25 جنيهًا في مناطق مختلفة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وتساءل فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن الاسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع البصل الذى يعد واحداً من أهم المحاصيل الغذائية التي تدخل في مختلف الأكلات المصرية، ويتم تخزينه عديدًا من الشهور، بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.

وتساءل عن حقيقة التصريحات الصادرة من مسئولى شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف والتى أكدوا فيها أسباب ارتفاع أسعار البصل الجنونية هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة نتيجة انخفاض أسعاره بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته مطالباً الحكومة بتنفيذ التكليفات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التحديد العادل لأسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لتحفيز المزارع المصرى على الإقبال على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب الحكومة، بالإسراع فى وضع ورسم خريطة زراعية واضحة المعالم من ناحية الإنتاج والاستهلاك لمختلف المحاصيل الزراعية لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية مقترحاً الوقف الفورى لتصدير البصل لفترة مؤقتة لضبط حركة الأسعار الخاصة بالبصل بالأسواق، وبعد عودة المواسم واستقراره يتم تصديره مجددًا، والاتجاه في الوقت الحالي الى زيادة المعروض من البصل.

وطالب الحكومة، بالاستمرار فى تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار في ظل الممارسات الاحتكارية مع استمرار المبادرات وإقامة المزيد من المعارض السلعية التابعة للدولة لخفض أسعار السلع مشيراً إلى ضرورة أن تتنبأ الحكومة بمثل هذه المشكلات لتتخذ الإجراءات المناسبة لحلها قبل وقوعها.