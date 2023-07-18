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ما سبب ارتفاع أسعار البصل بالأسواق؟ برلماني يكشف التفاصيل لـ"مصراوي"

09:48 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
ما سبب ارتفاع أسعار البصل بالأسواق؟ برلماني يكشف التفاصيل لـ"مصراوي"

البصل

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كتب- مصراوي:

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك عدة أسباب تقف وراء زيادة أسعار البصل في الأسواق على رأسها زيادة حجم التصدير للخارج وقلة المعروض في الأسواق المحلية .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن من الأسباب أيضا قلة المساحات المنزرعة مع زيادة الطلب على البصل المصري لجودته، فهو يعتبر من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالإضافة للمتغيرات المناخية التي عصفت بالعالم زاد معها الاحتياج للبصل المصري .

وأوضح مجدي ملك أن من الأسباب أيضا التي أدت إلى زيادة أسعار البصل في الأسواق، أن مصر تصدر البصل مجفف بخلاف تصديره خام مما يساعد على زيادة أسعاره .

واقترح بضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل وخاصة أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلا بد من زيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة لضرورة التوقف المؤقت عن تصديره خام وتصديره مجفف أكثر ليمنحنا دخل أكثر نتيجة القيمة المضافة من تصديره مجفف .

وكانت قد شهدت الأسواق ارتفاع في سعد كيلو البصل ليصل إلى ٢٥ جنيه مما جعل الكل يتساءل عن أسباب الأزمة وطريقة الحل .

سوق مصراوى

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