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"قومي المرأة" يتعاون مع "حياة كريمة" لتنفيذ مبادرة "أنت الحياة" بالغربية

07:23 م الثلاثاء 18 يوليو 2023
"قومي المرأة" يتعاون مع "حياة كريمة" لتنفيذ مبادرة "أنت الحياة" بالغربية

المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

انطلقت فعاليات المبادرة التوعوية الموسعة "أنت الحياة"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الثلاثاء، في مركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم، إلى أن تلك الفعالية تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع الوعي لدى الأهالي بعدد من القضايا المهمة والتي تمس حياتهم.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة عقد ورش عمل توعوية حول ريادة الأعمال والإدخار والإقراض الرقمي والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والشمول المالي، بجانب استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

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