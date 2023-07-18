"حياة كريمة" تطلق مبادرة "أنت الحياة" لتوعية ودعم أهالي الغربية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "أنت الحياة" في محافظة الغربية بقرية سنباط مركز زفتى، والتي تستمر على مدار 5 أيام لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في القرية والقرى المجاورة.

وتتنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عدد كبيرِ من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة وغيرها من المؤسسات المختصة.

وقدمت المبادرة ندوات توعوية إرشادية للسيدات للتوعوية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتدريب على المهارات الوظيفية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة "مصر الخير".

ولم تقتصر فعاليات المبادرة على الخدمات التوعوية، لكن امتدت لتشمل أنشطة ترفيهية خاصة بالطفل، بإقامة مسرح العرائس للأطفال وأنشطة فنية متنوعة لتنمية الإبداع لديهم.

جدير بالذكر أن مبادرة "أنت الحياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية وقد انطلقت المبادرة في محطتها الأولى بالفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية.

ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، واستكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تطوير وتنمية قرى الريف المصري لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

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