"الكهرباء": عودة التيار لـ"العبور".. وتلف ٨ كابلات بـ"مدينتي" والشروق

كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء: إن خلال قيام إحدى الشركات الخاصة بأعمال الحفر والإنشاءات ببعض المشروعات الجارى تنفيذها، تعرض ٦ كابلات رئيسية مغذية لمناطق الشروق ومدينتي للتلف مما تسبب فى قطع التيار الكهربائي.

وأوضحت "مشالي" لمصراوي، أنه اليوم تكرر أيضا الأمر وحدث قطع لكابلين من قبل إحدى الشركات الخاصة وقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتحرير محاضر إتلاف ضد الشركة الخاصة المسئولة عن الواقعة والضرر الناتج عن إتلاف الكابلات.

ونوهت إلى أنه تعرض محول داخل محطة محولات العبور ٣ لاحتراق نتيجة زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة مما أسفر عن حدوث عطل طارئ بالمحطة نتج عنه انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالعبور وليس المدينة بالكامل.

وأكدت، أنه تم إعادة التيار الكهربائي بالكامل لمعظم المناطق بمدينة العبور، مؤكدة أن هناك غرفة عمليات رئيسية تقوم بمتابعة استقرار التغذية الكهربائية بالتنسيق مع التحكم القومى للكهرباء لضمان استقرار وانتظام التغذية الكهربائية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.