بعد ما أثير في إحدى مراكز قنا.. برلمانية تكشف لـ"مصراوي" حقيقة وجود وباء في مصر

(مصراوي):

قالت النائبة سهير عبدالحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن زيارات وزير الصحة للمحافظات وخاصة الصعيد اليوم أمر طبيعي ويتم في إطار الاطلاع على جاهزية القطاع الصحي والاستعدادات المتعلقة بمشروع التأمين الصحي الشامل، موضحة أن الزيارة ليست لها علاقة بأية شائعات تم تداولها.

وبشأن ما أثير عن وجود وباء في إحدى مراكز قنا، أكدت البرلمانية، لمصراوي، أنه لا يوجد في مصر أوبئة، وإن وجد أي شئ يمثل خطورة لا يستطيع أو يتمكن أي أحد من إخفائها، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحصول على الحقائق من "السوشيال ميديا" ومصر خالية من أية أوبئة.

وأوضحت "عبدالحميد"، أنه لا يجب السير وراء الشائعات وترديد معلومات مغلوطة خاصة أن هناك من يستخدم هذه الشائعات للنيل من استقرار مصر وترويج ما يشيع حالة من الخوف والهلع بين الناس.

ولفتت إلى أن لجنة الصحة بدأت الإجازة البرلمانية ولا يوجد ما يستدعي أية اجتماعات للجنة تتعلق بهذا الموضوع الذي يعد عار تمامًا من الصحة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

وأضافت أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.