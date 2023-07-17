رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاءت برقية التهنئة كالتالي:-

"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي ونحن نتهيأ لاستقبال العام الهجري الجديد 1445هـ أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأرق التهاني وأطيب الأمنيات، متمنيًا لسيادتكم موفور الصحة والعافية".

وأضاف:"أسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق ما يرجوه شعب مصر العظيم من رفعة وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة.حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية، وكل عام وفخامتكم بخير".