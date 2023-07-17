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BBC

تخفيض سرعات قطارات مترو الأنفاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:56 م الإثنين 17 يوليه 2023
تخفيض سرعات قطارات مترو الأنفاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قطارات مترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تخفيض سرعة قطارات مترو الأنفاق اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال أحمد عبد الهادي بكير، متحدث مترو الأنفاق، إن السبب في تخفيض سرعة القطارات يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة وهو إجراء متبع في هذه الحالات.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه في أي يوم تزيد فيه درجات الحرارة عن 40 درجة يتم تخفيض سرعات القطارات.

وتشهد محافظات ومدن مصر في الأيام الحالية ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة والتي وصلت لـ45 درجة مئوية في بعض المناطق.

سوق مصراوى

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