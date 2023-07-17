9 ضحايا.. توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية بشأن عقار حدائق القبة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اتصالات بمحافظة القاهرة، لمتابعة حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي بحي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأجرى وزير التنمية المحلية عدة اتصالات هاتفية مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، للوقف على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة منذ وقوع الحادث وحتى الآن بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق والإسعاف، ومتابعة جهود رفع الأنقاض للبحث عن ناجين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أنه انتقل إلى موقع العقار ترافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض حيث أسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب.

وأضاف محافظ القاهرة أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق بالأرضي، حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب إنهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة، بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتقديم الخدمات للسكان المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة، حيث أشار محافظ القاهرة إلى قيام وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وصرف المساعدات العاجلة للمصابين.