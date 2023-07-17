عقار حدائق القبة.. قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن العقارات المجاورة
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كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توجيهاته بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار حدائق القبة المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة فجر اليوم بلاغًا بانهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.
وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع العقار ترافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.
ويتكون العقار من 5 طوابق بالأرضي عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية.
وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.
وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب وما تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.
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