تحرك جديد من الصحة بشأن المرض الغامض في قنا

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن إرسال نحو 3 قوافل طبية شاملة كافة التخصصات إلى قنا اليوم الاثنين؛ لمساعدة الأطباء في علاج مرضى قرية العليقات بمحافظة قنا.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنه جرى إرسال التحاليل التي تم سحبها إلى المعامل المركزية للوقوف على طبيعة المرضى الذي أصاب عددا من المواطنين.

وسبق أن قالت وزارة الصحة والسكان، أنها تتابع الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا.

وأوضحت أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية .

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.