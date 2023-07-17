بعد "المرض الغامض".. وزير الصحة يزور قنا ويتابع تفاصيل علاج الأهالي

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، عن وصول الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إلى محافظة قنا؛ لمتابعة الحالة الصحية للمرضى الذين ظهرت عليهم أعراض مرضية متشابهة، وتفقد عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة.

وسبق أن قالت وزارة الصحة والسكان، أنها تتابع الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا.

وأوضحت أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية .

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.