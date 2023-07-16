يومان.. الحكومة تحدد موعد إجازة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو

أعلنت وزارة العمل، أن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23 يوليو.

وذكر بيان للوزارة، اليوم أن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة (23 يوليو)، واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والأحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة".

وأكد بيان الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك- تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وأضاف البيان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وبهذه المناسبة هنأ وزير العمل حسن شحاتة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.