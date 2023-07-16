حدث في 8 ساعات| كلمة الرئيس بشأن الاقتصاد الأزرق.. وحقيقة إصابة مواطنين بحمى الضنك

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها ألقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق: الفرص والتحديات للتكامل القاري، وذلك في إطار قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة وسط توقع بمزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نص كلمة السيسي بشأن تغير المناخ والاقتصاد الأزرق

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق: الفرص والتحديات للتكامل القاري، وذلك في إطار قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

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نشاط الرياح وأجواء شديدة الحرارة.. تعرف على خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من اليوم الأحد 7 يوليو، حتى يوم الخميس 21 يوليو 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

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أسعار الشقق في العاصمة الإدارية الجديدة

أصبح عدد كبير من الوزارات تعمل الآن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في انتظار نقل جميع الوزارات نهاية الشهر الجاري، كما بدأ جهاز مدينة بدر في تسليم أول شقق للموظفين المنتقلين للعمل بالحي الحكومي.

سجل متوسط سعر المتر السكني في الحي السكني الرابع، 24 ألف جنيه، والحي السكني الثالث ومنطقة الاستثماريين 21 ألف جنيه.

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تحليل عينات.. الصحة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في قنا بحمى الضنك

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن حقيقة إصابة عدد من أهالي محافظة قنا بحمى الضنك.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن قطاع الطب الوقائي أجرى مسحا للحالات المشتبه في إصابتها، كما قام بسحب بعض العينات لتحليلها في المعامل المركزية بالوزارة، مشدداً على عدم وجود انتشار لحمى الضنك كما تردد خلال الساعات الماضية.

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الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٠٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.

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أحدث صور.. وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يسهم في خلق آلاف الوظائف

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح) وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب وحتى محطة السخنة.

بدأت الجولة بمتابعة التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة حيث تم متابعة تشطيبات الواجهة الخارجية والداخلية للمحطة والأرصفة وصالات التذاكر.

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مزيد من ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: الحرارة المحسوسة تصل لـ41 درجة بعد ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي بلغت 36 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن درجة الحرارة المحسوسة الآن تسجل 39 درجة مئوية.

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