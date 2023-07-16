الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

وقالت الأرصاد، في بيان، الأحد، إن المرتفع الجوي يعمل كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل من الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان المتواجد بالجو في طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة في عملية التنفس.

كما يصاحب المرتفع الجوي زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى في الظل 38 درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم 40 درجة مئوية.

ويستمر جنوب الصعيد في تجاوز حاجز 40 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم هناك 45 درجة مئوية.​