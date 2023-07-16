نشاط الرياح وأجواء شديدة الحرارة.. تعرف على خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد شاكر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من اليوم الأحد 7 يوليو، حتى يوم الخميس 21 يوليو 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس الأحد والاثنين..

تسود الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء والأربعاء..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.