تخصصات جديدة.. الكلية البحرية تقبل خريجي هذه الكليات "ضباط محاربين" -تفاصيل



كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية؛ والتي تضم كليات (حربية- بحرية- جوية- دفاع جوي)، والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية)؛ مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2023.



جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول، كالآتي:



ضباط محاربين.. الكلية البحرية تقبل خريجي الجامعات التالية

تتضمن التخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين في الكلية البحرية؛ تخصصات الهندسة، وهي الحاسب/ كهرباء قوى/ ميكانيكا قوى/ الاتصالات والإلكترونيات/ ميكاترونيكس/ هندسة بحرية (بناء سفن) خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فقط/ الهندسة التطبيقية (تقنية النانو) .



الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة

يجب أن يكون التقدير مقبولًا فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط، وألا تزيد السن عند الالتحاق على (25 سنة) في 1/11/2023، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسي (ميلادي).



تخصصات المختلط

كلية العلوم تخصص: (فيزياء/ حاسبات/ كيمياء/ فلك/ أرصاد جوية/ فضاء/ رياضيات/ بحار)، وكلية التربية تخصص: (فيزياء/ كيمياء/ رياضيات)، وكلية الحاسبات والمعلومات، وتقبل في المؤهل (تخصصات المختلط) تقدير جيد فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط، وألا تزيد السن عند الالتحاق على (24 سنة) في 1/11/2023، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسي (ميلادي) .



يذكر أن بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) هو( tansiq. mod. gov. eg ) اعتباراً من يوم الثلاثاء 11/ 07/ 2023 وحتى يوم الإثنين 28/08/ 2023، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونيًّا .



ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت 15/ 07/ 2023 وحتى يوم الخميس 31/08/ 2023م، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف .



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