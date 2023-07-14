ضبط 75 ألف قرص دواء محظور مع راكب قادم من إثيوبيا بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ٧٥ ألف قرص من أدوية تحذر وزارة الصحة من تعاطيه لخطورتها، وذلك مع راكب إفريقي فور وصوله من دولة إثيوبيا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاثيوبية القادمة من أديس أبابا، استوقف حسن أبو زهرة رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات وعبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، وكلف حازم علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من العبوات الدوائية لمستحضر مرقوم عليه Climax Dexamethasone تحذر وزارات الصحة في بعض الدول من تعاطيه لخطورته علي صحة وسلامة المواطنين.

وشكل تامر قاسم مدير الجمرك لجنة مكونه من هاني محمود ومحمود عباس وبسمه حسني وأيمن عصام وعلي محمود وصموئيل وصفي وأمل مصطفى تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٧٥٠ عبوة دوائية باجمالي ٧٥ ألف قرص.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.