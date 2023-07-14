٣ قيادات يتنافسون على شغل رئاسة قطاعات بـ" المحطات المائية" للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية بالشركة بعد بلوغ النائب المالى بالشركة لسن المعاش المحاسب عبدالحميد ذكي الجندي الذي يشغل حاليًا منصب المستشار المالي والإدارى للشركة إلى جانب شغله عضوية مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وبحسب المصدر، فإنه تم اغلاق باب التقديم للمسابقة أمس والذي شهد تقدم ٣ قيادات من شركات مختلفة منها المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء وهم كلا من:

- المحاسب عادل عبدالعزيز رئيس قطاع الشئون المالية الحالي.

- المحاسب بهاء قطري رئيس قطاع الشئون المالية بمنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء.

- المحاسب أحمد بيومي رئيس قطاع الشئون المالية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الاختبار أمام مجلس إدارة الشركة في موعد لاحق